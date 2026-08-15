Adormirea Maicii Domnului 2026. Tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce trebuie să faci în această zi ca să ai parte de bunăstare

Publicat 15 aug. 2026, 07:20 Actualizat 15 aug. 2026, 07:22 Sursă Realitatea.Net

Anual, pe data de 15 august, creștinii ortodocși sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendar. Cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare, această zi este însoțită de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții păstrate de-a lungul generațiilor.

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