Au pus în pericol circulația pe drumurile publice

Dosare penale întocmite de polițiști pe numele a doi bărbați pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier.

Polițiștii au depistat un bărbat în vârsta de 33 de ani, în timp ce conducea autoturismul pe strada Locomotivei, din municipiul Călărași, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,53 mg/l alcool în aerul expirat.

Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din comuna Dragalina, județul Călărași, a fost depistat în timp ce conducea autoturismul pe DN 21, având o alcoolemie de 0,81 mg/l alcool pur in aerul expirat

În cauză au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

