Bărbat reținut după ce ar fi lovit cu biciul o persoană în județul Călărași

Incidentul ar fi avut loc pe fondul unui conflict mai vechi. Suspectul a fost plasat ulterior sub control judiciar pentru 60 de zile.
Un bărbat de 45 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat cu un bici un bărbat de 66 de ani, incident produs pe fondul unui conflict mai vechi.
Ordin de protecție și control judiciar
Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Gălbinași au stabilit, în urma primelor verificări, că victima ar fi fost lovită de bărbatul de 45 de ani. La fața locului a intervenit și un echipaj medical, iar bărbatul de 66 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.
În cauză a fost deschis un dosar penal pentru lovirea sau alte violențe. Totodată, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, prin care suspectul trebuie să păstreze o distanță de cel puțin 100 de metri față de victimă și locuința acesteia.
Ulterior, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oltenița, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. După expirarea măsurii, față de acesta a fost dispus controlul judiciar pentru 60 de zile.