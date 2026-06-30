Bătrânii exploatați ani la rând, transportați acum la spital. Rețeaua nemiloasă din fieful lui Bolojan, vizată de descinderi

Percheziții de amploare într-unul dintre cele mai grave dosare de exploatare din ultimii ani. Ofițerii DIICOT au descins la zeci de adrese din județul Bihor, într-un caz în care ar fi vizate peste 2.200 de persoane vulnerabile, multe dintre ele cu dizabilități psihice și aflate în imposibilitatea de a se apăra, potrivit Realitatea PLUS.
Potrivit primelor informații, rețeaua ar fi fost condusă de Viorel Teodor Pașca, cunoscut și ca „Bunul Samaritean”, împreună cu alți patru membri ai familiei sale. Anchetatorii verifică modul în care persoanele vulnerabile ar fi fost ținute ani la rând în condiții inumane, fără îngrijirile de care aveau nevoie și fără acces la familie sau apropiați.
Cazul este cu atât mai grav cu cât, potrivit informațiilor apărute în anchetă, aproximativ 400 dintre persoanele aflate în această rețea au murit. În paralel cu perchezițiile DIICOT, autoritățile au declanșat o amplă mobilizare pentru evaluarea și salvarea victimelor care se mai află în aceste centre.
Zeci de percheziții în județul Bihor
Procurorii au făcut 27 de percheziții domiciliare în județul Bihor, iar zeci de persoane au fost duse la audieri. Ancheta vizează o grupare care ar fi exploatat persoane vulnerabile timp de mai mulți ani, profitând de starea lor de sănătate și de lipsa sprijinului din partea familiilor. Victimele ar fi fost persoane cu dizabilități psihice, lipsite de apărare, care nu aveau voie să țină legătura cu rudele sau cu apropiații. În aceste condiții, anchetatorii încearcă să stabilească exact cum a funcționat rețeaua și câți oameni au fost afectați în toți acești ani.
Potrivit informațiilor transmise, gruparea ar fi acumulat sume uriașe de bani prin controlul asupra veniturilor persoanelor internate. Ar fi fost încasate pensii, indemnizații, ajutoare sociale, donații, dar și ajutoare de înmormântare în cazul persoanelor decedate.
Victime ținute în condiții greu de imaginat
Persoanele aflate în aceste centre ar fi fost ținute în condiții inumane și nu ar fi primit tratamentul corespunzător pentru problemele medicale pe care le aveau. Multe dintre ele ar fi fost complet izolate de familii și de oamenii care le-ar fi putut ajuta. Anchetatorii vorbesc despre un mecanism care ar fi funcționat pe o perioadă lungă de timp. În intervalul 2019-2026, gruparea ar fi obținut sume importante din veniturile persoanelor vulnerabile, în timp ce victimele ar fi fost lăsate fără îngrijire și fără protecție reală.
Dimensiunea cazului este una uriașă. Din primele date, peste 2.200 de persoane ar fi fost vizate de acest mecanism de exploatare. În același timp, aproximativ 400 de persoane ar fi murit, iar anchetatorii verifică dacă și cum au ajuns ajutoarele de înmormântare în posesia grupării.
Mobilizare pentru salvarea persoanelor exploatate
În paralel cu ancheta penală, autoritățile au declanșat o intervenție amplă în județul Bihor. Departamentul pentru Situații de Urgență coordonează o acțiune la fața locului, unde au fost trimiși medici, asistenți, psihologi și cadre medicale pentru evaluarea victimelor. Persoanele găsite în aceste centre urmează să fie evaluate medical și psihologic. În funcție de starea fiecăreia, autoritățile vor decide dacă este nevoie de transfer la spitale din țară, pentru îngrijiri de specialitate.
Intervenția este una dificilă, având în vedere numărul mare de persoane vulnerabile și starea în care acestea ar fi fost găsite. Echipele aflate la fața locului trebuie să facă triajul victimelor, să stabilească cine are nevoie urgentă de ajutor medical și să asigure protecția celor care nu se pot apăra singuri.
Celulă de criză la Ministerul Muncii
Pentru gestionarea situației, a fost deschisă și o celulă de criză la Ministerul Muncii. Măsura vine în contextul în care autoritățile trebuie să găsească soluții rapide pentru preluarea, evaluarea și protejarea persoanelor scoase din aceste centre.