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De la caniculă la frig în doar o zi. Temperaturile scad cu 10 grade: prognoza ANM

Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat17 aug. 2026, 08:59
Actualizat17 aug. 2026, 09:04
SursăRealitatea.Net

Vremea se răcește brusc în vestul, nordul și centrul țării, unde temperaturile vor scădea cu până la 8-10 grade Celsius față de începutul săptămânii. Răcirea va fi însă de scurtă durată, meteorologii anunțând că temperaturile vor crește din nou de miercuri și vor depăși 30 de grade în toate regiunile.

„...astăzi avem un cod galben în vigoare pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Acesta va fi de interes pentru vestul și sud-vestul Olteniei, pentru Banat, pentru Crișana, pentru Maramureș, pentru cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și pentru partea de nord-est a Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă. Disconfortul termic în aceste condiții va fi unul ridicat, iar temperaturile maxime se vor incadra cam între 33 și 37 °C, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Spuneam că mâine se răcește vremea în partea de vest, de nord, de centru a teritoriului, se răcește în medie cam cu 8-10° față de ziua de luni, însă de miercuri din nou temperaturile cresc și din nou depășesc 30 °C în toate regiunile...”, a declarat pentru Realitatea PLUS meteorologul ANM Dana Catrina. 

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