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Debitul Dunării scade din nou la intrarea în țară

Foto: Arhivă/ Agerpres

Foto: Arhivă/ Agerpres

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 7 sept. 2026, 07:11

Prognoza hidrologilor anunță valori de doar 1.400 mc/s în săptămâna următoare

Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar în prima zi a intervalului, la 1.450 mc/s, apoi va scădea la 1.400 mc/s și va rămâne constant până pe 12 septembrie 2026. Valorile se situează mult sub media multianuală a lunii septembrie, de 3.800 mc/s, arată prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi, în general, în ușoară scădere, cu excepția primelor două zile, când pe sectorul Hârșova – Tulcea vor fi relativ staționare. Pentru întreaga lună septembrie, hidrologii estimează un debit maxim de 1.800 mc/s și unul minim de 1.400 mc/s.

Situația pe râurile interioare

Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi relativ staționare, exceptând ultimele două zile ale intervalului, când vor crește din cauza precipitațiilor însemnate prognozate. În ultima parte a perioadei sunt posibile creșteri mai importante de niveluri, mai ales pe râurile mici din zonele de deal și munte. Regimul hidrologic din septembrie se va situa, în general, la 30-50% din mediile multianuale, cu valori mai mici pe mai multe bazine din vestul și estul țării.

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