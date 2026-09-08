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Dunărea continuă să scadă. Hidrologii prognozează un debit de doar 1.300 mc/s

Dunărea

Dunărea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 16:54

Debitul Dunării la intrarea în România este așteptat să scadă până la 1.300 de metri cubi pe secundă în următoarele zile, potrivit celei mai recente prognoze hidrologice.

Potrivit INHGA, în intervalul 8-15 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară va ajunge la 1.350 mc/s în primele trei zile, urmând să coboare la 1.300 mc/s în ultimele patru zile.

„Debitul la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va avea valori de 1350 m3/s în primele trei zile și 1300 m3/s în ultimele patru zile”, arată prognoza hidrologilor.

Valoarea prognozată reprezintă aproximativ o treime din media obișnuită pentru luna septembrie.

Situația se înrăutățește

Scăderea vine după ce, la începutul lunii, debitul Dunării a ajuns la 1.600 mc/s. La Baziaș, acesta a coborât ulterior la 1.400 mc/s, iar noua prognoză indică o diminuare suplimentară.

În aval de Porțile de Fier, hidrologii estimează că debitele vor continua să scadă ușor.

Debite reduse și pe râurile din țară

Situația hidrologică rămâne dificilă și pe mai multe râuri interioare. Pentru septembrie, INHGA estimează un regim hidrologic cuprins, în general, între 30% și 50% din mediile multianuale lunare.

Cele mai reduse valori sunt prognozate în mai multe bazine din vestul, estul și sud-estul țării, inclusiv pe râurile din Dobrogea.

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