Dacă ai un cont bancar economisesti mai mult timp liber

Fiecare român ar putea avea un cont bancar gratuit, fără comisioane, pentru pensie, salariu sau plăți online. Asta prevede un proiect de lege depus în Parlament. În prezent numai 70% dintre cei care au peste 18 ani folosesc cardurile bancare.

Dacă ai un cont bancar economisesti mai mult timp liber. Poti sa faci plati online ceea ce inseamna ca nu mai pierzi timpul la cozile de la ghisee pt plata facturilor sau a taxelor.

Deși pare că pentru mulți cardul reprezintă o necesitate, cifrele arată altceva: doar 30% dintre românii de peste 18 ani au un card banca. Mai mult, unul din cinci posesori de card nu face plăți online pentru că nu știe cum.

„Și în prezent îl folosesc pentru că mi se pare mult mai simplu decât cu banii cash, plătesc la casele rapide, reduc timpul, pot să fac transferuri cu colegii, cu prietenii”, „Poți economisi mai ușor banii dacă îi ai în bancă decât dacă îi ai fizic, părerea mea”, „Sunt adeptul banilor cash, dar îmi dă salariul de la muncă pe card” - acestea sunt doar câteva dintre părerile românilor.

„Cash-ul nu este atât de sigur, așa ca pentru fiecare dintre noi, dacă avem oportunitatea să economisim o sumă de bani lunar sau la un anumit interval de timp și să ținem această sumă în plan de economii, într-un cont de deposit, este mai bine să încasăm o dobândă pentru că reducem această pierdere a puterii de cumpărare”, a precizat Andreea Nica, vicepreședinte CFA România.

Proiectul privind incluziunea financiară a fost depus în Parlament și urmează să intre în dezbatere.





