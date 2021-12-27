FOTO Un mort și doi răniți în urma unui impact devastator

Un bărbat din Călărași a murit și două persoane au fost transportate la spital în urma unui accident produs luni seara pe DN2, între localitățile Slobozia Noua și Iazu.

În urma coliziunii dintre un autoturism și un camion au rezultat trei victime încarcerate, ocupanții autoturismului. Salvatorii au extras cele trei victime , două au fost preluate de echipajele SAJ și transportate la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, iar șoferul,un bărbat în vârstă de 31 de ani, din municipiul Călărași, a fost declarat decedat de către echipajul SAJPolițiștii desfășoară cercetarea la fața locului.Traficul în zonă este blocat.

Sursa: Realitatea de Ialomita