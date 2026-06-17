Iranul ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz după acordul cu SUA. Detaliile care au stârnit controverse

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 iun. 2026, 17:03

Iranul ar urma să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să reia exporturile de petrol fără restricții, în baza unui acord provizoriu negociat cu Statele Unite, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.

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