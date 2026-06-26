Lovitură de 2 milioane de euro la Corbeanca! Cum au reușit doi suspecți să golească locuința unui afacerist italian

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 13:26

Doi bărbați au fost reținuți după ce sunt acuzați că au dat o spargere de proporții într-o locuință din Corbeanca, de unde ar fi plecat cu bani și bunuri estimate la aproximativ două milioane de euro. Procurorii urmează să decidă ce măsuri preventive vor fi luate împotriva acestora.

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