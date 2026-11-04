Minor de 17 ani, înjunghiat la Călărași! Agresorul fusese condamnat pentru tentativă de omor și eliberat din închisoare

Un adolescent de 17 ani a fost înjunghiat în zona ochiului, la Călărași. Suspectul, eliberat din penitenciar în 2025, a fost arestat preventiv.
Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost atacat cu un cuțit în municipiul Călărași, în urma unui conflict spontan. Principalul suspect este un tânăr de 23 de ani, care fusese eliberat din penitenciar în iunie 2025, după ce executase o pedeapsă pentru tentativă de omor. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe.
Incidentul violent s-a produs în seara zilei de 27 octombrie 2026, în jurul orei 23:00, într-un imobil din municipiul Călărași.
Adolescent atacat cu un cuțit în zona ochiului stâng
Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași, pe fondul unui conflict spontan, tânărul de 23 de ani i-ar fi aplicat adolescentului o lovitură cu un cuțit în zona ochiului stâng.
În urma agresiunii, victima a suferit o plagă înțepată suborbitală, însoțită de hemoragie. Conform constatărilor preliminare ale Serviciului de Medicină Legală Călărași, leziunile necesită între 8 și 9 zile de îngrijiri medicale.
Polițiștii au fost sesizați prin numărul unic de urgență 112 la data de 28 octombrie, de către tatăl adolescentului, care a reclamat faptul că fiul său fusese agresat.
Minorul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor necesare.
Suspectul fusese eliberat din închisoare după o condamnare pentru tentativă de omor
Un detaliu important în acest dosar îl reprezintă antecedentele penale ale tânărului cercetat.
Potrivit procurorilor, acesta fusese eliberat din penitenciar în luna iunie 2025, după ce executase o pedeapsă cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor.
Anchetatorii au stabilit că noua faptă ar fi fost comisă în stare de recidivă, aspect care a fost avut în vedere în cadrul procedurilor judiciare.
Astfel, la aproximativ 16 luni de la ieșirea din penitenciar, bărbatul a ajuns din nou în atenția autorităților, fiind acuzat că ar fi agresat un adolescent cu un obiect tăietor-înțepător.
Agresorul, arestat preventiv pentru 30 de zile
După administrarea probelor, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Călărași au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore.
La data de 1 noiembrie 2026, procurorul de caz a pus în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, cu aplicarea prevederilor referitoare la recidivă.
Tot în aceeași zi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași a solicitat arestarea preventivă a inculpatului.
Judecătorul de drepturi și libertăți a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a tânărului pentru o perioadă de 30 de zile.
Ancheta continuă în cazul agresiunii din Călărași
Cazul este instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, împreună cu polițiștii care au desfășurat cercetările în acest dosar.
Autoritățile au precizat că măsurile dispuse până în prezent reprezintă etape ale procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază inculpatul.
Agresiunea readuce în atenție problema violenței comise cu arme albe și riscurile la care pot fi expuși minorii în urma unor conflicte spontane.