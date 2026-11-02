Sute de copii au transformat Zoo Călărași într-un tărâm de poveste!
„Boo at the Zoo” la Călărași
Sute de participanți au venit la Boo at the Zoo 2026, la Călărași. Costume spectaculoase, concursuri, laser show și o ediție considerată cea mai frumoasă de până acum.
Grădina Zoologică din Călărași a fost, sâmbătă seara, 31 octombrie 2026, gazda unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente dedicate Halloweenului. Cea de-a patra ediție „Boo at the Zoo – Noaptea Magică la Zoo” a adunat un număr impresionant de participanți, depășind așteptările organizatorilor.
Sute de copii, părinți și bunici au răspuns invitației și au venit costumați în personaje fantastice, supereroi, vrăjitoare și creaturi desprinse parcă din povești. Aleile Grădinii Zoologice s-au transformat astfel într-un spațiu plin de culoare, muzică și voie bună.
Costume spectaculoase, concursuri și activități pentru întreaga familie
Programul pregătit de organizatori a oferit numeroase surprize atât pentru cei mici, cât și pentru adulți. Participanții au putut lua parte la concursuri de costume, ateliere de creație, activități interactive, mini-discotecă și o vânătoare de comori.
Cele mai originale costumații au fost premiate, iar copiii au avut ocazia să defileze în fața publicului, într-o atmosferă de sărbătoare.
Un alt moment apreciat a fost concursul de dans, care a adus și mai multă energie evenimentului.
Seara s-a încheiat cu un spectacol impresionant de lasere și o proiecție de film în aer liber, care au completat atmosfera specială pregătită pentru cea de-a patra ediție „Boo at the Zoo”.
Organizatorii: „Cea mai frumoasă ediție de până acum!”
Succesul manifestării a fost remarcat și de reprezentanții Complexului de Agrement Zoo Călărași, care le-au mulțumit tuturor celor prezenți.
Aceștia au descris ediția din 2026 drept cea mai reușită de până acum, fiind impresionați de numărul mare de participanți.
„Cea mai frumoasă ediție de până acum la Zoo Călărași. Ați fost prezenți într-un număr neașteptat de mare și vă mulțumim!”, au transmis organizatorii.
Reprezentanții grădinii zoologice au subliniat că evenimentul crește de la un an la altul, iar implicarea comunității este esențială pentru succesul său.
„Din inimă pentru comunitate, cu și pentru voi povestea Zoo merge și mai departe! De la an la an creștem frumos și asta se vede”, au mai transmis aceștia.
„Boo at the Zoo”, un eveniment dedicat și bunăstării animalelor
Dincolo de distracția specifică Halloweenului, evenimentul a avut și o componentă dedicată animalelor găzduite de grădina zoologică.
Vizitatorii au fost încurajați să aducă donații constând în fructe, legume și alte alimente potrivite pentru animalele din colecția Zoo Călărași. Pentru colectarea acestora a fost amenajat un punct special la intrare.
Inițiativa a oferit participanților ocazia de a contribui direct la bunăstarea animalelor, transformând evenimentul într-o experiență care a îmbinat distracția cu solidaritatea.
Zoo Călărași, loc de întâlnire pentru comunitate
Ajuns la cea de-a patra ediție, „Boo at the Zoo” a devenit unul dintre evenimentele de toamnă apreciate de familiile din municipiul Călărași.
Manifestarea a fost organizată de Primăria Municipiului Călărași, prin Direcția Municipală de Servicii Publice, iar accesul publicului a fost gratuit.
Pentru a păstra amintirile acestei ediții, organizatorii au publicat și un album foto cu 80 de imagini realizate de fotograful Emil Petruș Vasilescu.
Succesul evenimentului din acest an confirmă interesul comunității pentru activitățile dedicate copiilor și familiilor și arată că Grădina Zoologică din Călărași poate deveni un spațiu important pentru organizarea unor manifestări care aduc oamenii împreună.
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News