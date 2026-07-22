Nicolae Voiculeț revine pe scenă de Ziua Imnului Național: „Primul sunet pe care îl voi ridica spre cer va fi pentru România”

După o perioadă dificilă de spitalizare și recuperare în urma unei afecțiuni pulmonare severe, Nicolae Voiculeț revine în fața publicului pe 29 iulie, de Ziua Imnului Național. Artistul spune că primul sunet pe care îl va înălța va fi dedicat României, continuând tradiția interpretării Imnului Național pe care o păstrează de peste 20 de ani.
După luni în care s-a luptat să respire, Nicolae Voiculeț anunță: «Primul sunet pe care îl voi ridica spre cer va fi pentru România.»”
Pe 29 iulie, România va celebra Ziua Imnului Național. Pentru artistul Nicolae Voiculeț, ediția din acest an are însă o semnificație profund personală. După lunile dificile în care a fost spitalizat și s-a aflat în recuperare în urma unei afecțiuni pulmonare severe, artistul revine în fața publicului cu un gest pe care îl consideră o datorie de suflet: interpretarea Imnului Național al României, tradiție pe care o păstrează de peste două decenii.
„Au fost luni în care nu am știut dacă voi mai putea urca vreodată pe scenă. Au fost zile în care fiecare respirație era o victorie. Au fost nopți în care singura rugăciune era să mai primesc o șansă. Dumnezeu mi-a oferit această șansă. Iar primul sunet pe care îl voi înălța spre cer din naiul meu va fi pentru România.”
Nicolae Voiculeț spune că, după experiența prin care a trecut, Ziua Imnului Național nu mai reprezintă pentru el doar un eveniment din calendar, ci un act de recunoștință.
„Nu există un mod mai potrivit de a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru viață decât cântând Imnul Național al țării mele. Nu există un mod mai sincer de a-mi arăta dragostea pentru România decât făcând ceea ce am făcut în fiecare an în ultimele peste douăzeci de ani.”Artistul atrage atenția că simbolurile unei națiuni nu trebuie respectate doar în zile festive sau în cadrul unor ceremonii oficiale.
„Imnul Național nu este proprietatea niciunui partid politic și nici a vreunui guvern. El aparține tuturor românilor. Respectul pentru el nu începe atunci când pornesc camerele de filmat și nu se încheie odată cu ultimele acorduri ale fanfarei. Respectul pentru România se vede în felul în care ne îndeplinim datoria față de această țară, în fiecare zi.”
În mesajul său public, Nicolae Voiculeț lansează un apel către instituțiile statului, către școli, universități, instituțiile de cultură, organizațiile civice și către fiecare român să transforme Ziua Imnului Național într-un moment autentic de unitate și reflecție.„Trăim vremuri în care sunte împărțiți de opinii, de interese și de conflicte. Dar există lucruri care trebuie să rămână deasupra tuturor diferențelor. Drapelul. Imnul. Limba română. Credința în viitorul acestei țări. Acestea nu sunt simboluri ale unei puteri politice. Sunt simbolurile unei națiuni.”
Pe 29 iulie, Nicolae Voiculeț va interpreta din nou „Deșteaptă-te, române!”, într-un gest pe care îl definește drept „o rugăciune cântată pentru România”.
„După luni în care m-am luptat pentru fiecare respirație, am ales ca primul meu cântec să nu fie despre mine. Va fi despre România.Pentru că atunci când Dumnezeu îți mai dă o șansă, primul «mulțumesc» trebuie să fie pentru țara care ți-a dat nume, limbă și identitate.”