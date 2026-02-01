Noi detalii în cazul rămășițelor umane descoperite la Slobozia: cadavrul ar fi fost dezmembrat de animale

Cadavrul ar fi fost dezmembrat de animale

Polițiștii din Ialomița au descoperit, duminică, noi fragmente dintr-un cadavru în extravilanul municipiului Slobozia, în urma continuării cercetărilor începute după semnalarea unor rămășițe posibil umane în cartierul Tineretului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, verificările efectuate în data de 1 februarie au dus la identificarea unor părți ale corpului, care par să fi fost împrăștiate și dezmembrate de animale sălbatice.

Fragmentele urmează să fie transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomița, unde vor fi supuse expertizelor necesare pentru stabilirea cauzei și momentului decesului.

În paralel, anchetatorii încearcă să identifice victima prin proceduri medico-legale și alte metode specifice. Poliția continuă verificările pentru a clarifica modul în care trupul a ajuns în zona respectivă și face apel la persoanele care pot oferi informații relevante să contacteze autoritățile.

Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca, la finalizarea investigațiilor, să fie dispuse măsurile legale.

Sesizarea inițială a fost făcută sâmbătă, 31 ianuarie, printr-un apel la 112, de către o persoană care a observat rămășițe suspecte în timp ce își plimba câinele în apropierea unei locuințe din cartierul Tineretului. La fața locului a intervenit o echipă formată din aproximativ 40 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, sprijiniți de echipe canine și o dronă.

Căutările s-au desfășurat pe o suprafață de peste 120 de hectare, însă inițial nu au fost identificate elemente concludente. Ancheta a fost deschisă sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă, urmând ca încadrarea juridică să fie stabilită în funcție de rezultatele expertizelor.