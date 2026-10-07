Nouă personalități au primit titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului Călărași, în cadrul manifestărilor dedicate celor 431 de ani de atestare documentară.
Nouă personalități ale municipiului Călărași au fost distinse cu titlul de „Cetățean de Onoare”, în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Municipiului Călărași. Ceremonia a avut loc în contextul aniversării a 431 de ani de la prima atestare documentară a orașului.
Distincțiile reprezintă o recunoaștere a contribuției aduse comunității călărășene de oameni care și-au desfășurat activitatea în domenii precum educația, medicina, administrația, ingineria, economia și cultura.
Cine sunt cei nouă Cetățeni de Onoare ai municipiului Călărași
Titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului Călărași a fost acordat următoarelor nouă personalități:
Consiliul Local Călărași a aprobat toate cele nouă proiecte de hotărâre privind acordarea titlurilor.
Distincțiile, acordate în cadrul Zilelor Municipiului Călărași
Ceremonia de acordare a titlurilor a avut loc în Sala Palatului Socio-Cultural, în cadrul programului dedicat Zilelor Municipiului Călărași.
Evenimentul are o semnificație aparte în acest an, întrucât municipiul sărbătorește 431 de ani de la prima atestare documentară.
Prin acordarea titlurilor de „Cetățean de Onoare”, administrația locală își exprimă aprecierea față de personalitățile care au contribuit, prin activitatea lor profesională și civică, la dezvoltarea comunității.
Călărașiul își celebrează istoria și oamenii
Manifestările dedicate aniversării celor 431 de ani de istorie includ, pe lângă ceremonia de acordare a titlurilor de „Cetățean de Onoare”, numeroase evenimente culturale, sportive și artistice.
Programul Zilelor Municipiului Călărași cuprinde, printre altele, „Călărași Classic Car 2026”, cu 75 de automobile de epocă, „Marșul Campionilor”, „Nunta de Aur”, premierea elevilor olimpici și a sportivilor cu rezultate importante, precum și concerte.
Astfel, aniversarea celor 431 de ani de atestare documentară a Călărașiului este dedicată atât istoriei orașului, cât și oamenilor care au contribuit la dezvoltarea și prestigiul comunității.
Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” rămâne una dintre cele mai importante forme prin care municipiul își recunoaște public personalitățile și meritele acestora.