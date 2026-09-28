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Social· 2 min citire
Orele de liniște în bloc pot fi extinse. Ce reguli pot impune asociațiile de proprietari
FOTO: Pixabay.com
Asociațiile pot stabili intervale suplimentare de liniște, însă regulamentul blocului nu poate modifica sancțiunile prevăzute de legislația națională.
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