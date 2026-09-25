Rusia recrutează tot mai mulți latino-americani pentru războiul din Ucraina. Ce se întâmplă cu cei trimiși pe front

Rusia își extinde recrutarea de militari străini pentru războiul din Ucraina, iar printre cei atrași în armata rusă se numără tot mai mulți cetățeni din America Latină.
Investigații recente arată că unii au fost atrași prin promisiuni privind locuri de muncă bine plătite, pentru ca ulterior să fie trimiși pe front. În multe cazuri, familiile nu mai reușesc să afle ce s-a întâmplat cu ei.
Recrutați prin promisiuni de locuri de muncă
Unul dintre cazurile prezentate este cel al peruanului Carlos Lenski Davila Vela, în vârstă de 36 de ani. Acesta a fost recrutat pentru armata rusă și trimis într-o zonă de luptă din Ucraina.
Bărbatul a povestit că a participat la un asalt și a fost rănit de schije. Unul dintre camarazii săi, un recrut în vârstă de 19 ani din Kazahstan, a fost ucis în timpul atacului.
Cazul este parte dintr-un fenomen mai amplu. Organizații internaționale au documentat situații în care cetățeni străini au fost atrași în Rusia prin oferte pentru slujbe civile, inclusiv în construcții, logistică sau securitate, iar ulterior au ajuns să fie înrolați și trimiși la război.
America Latină, o nouă țintă pentru recrutare
Recrutarea nu se limitează la o singură țară. Peru, Cuba, Brazilia și Columbia se numără printre statele ai căror cetățeni au ajuns în trupele ruse, potrivit unor investigații și documentări recente.
În cazul Peruului, autoritățile au anunțat în august că 459 de cetățeni peruani s-au înrolat în forțele ruse. Dintre aceștia, 11 au fost confirmați morți, 114 erau dați dispăruți, iar trei fuseseră capturați de armata ucraineană. Autoritățile de la Lima au avertizat populația să nu se lase atrasă de oferte false de muncă.
Recrutarea străinilor continuă
Rusia apelează tot mai mult la recrutarea de cetățeni din afara țării pentru a-și completa efectivele de pe front. Potrivit unei analize citate de presa internațională, recrutarea vizează în special persoane din țări cu venituri reduse, cărora li se promit salarii mult peste nivelul disponibil în țările lor.
Amnesty International a documentat, la rândul său, cazuri în care persoane recrutate din străinătate au fost atrase prin informații false, amenințate sau constrânse să rămână în serviciul militar. Organizația susține că unele dintre aceste situații pot intra în categoria traficului de persoane.
Familiile rămân fără informații
Pentru rudele celor plecați în Rusia, problema principală este adesea lipsa informațiilor. Unele persoane sunt declarate dispărute după ce sunt trimise pe front, iar identificarea celor decedați poate dura luni de zile.
În cazul Peruului, familiile mai multor recruți au cerut public informații despre rudele lor și repatrierea celor care au murit sau au fost răniți. Guvernul de la Lima a anunțat că lucrează la repatrierea cetățenilor aflați în situații de vulnerabilitate.
Fenomenul recrutării de cetățeni străini pentru armata rusă continuă, iar autoritățile din mai multe țări încearcă să îi avertizeze pe oameni cu privire la ofertele de muncă despre care susțin că pot ascunde, de fapt, recrutarea militară.