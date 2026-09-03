Advertising
Social· 2 min citire
Pensionarii își pot verifica online stagiul de cotizare și talonul. CNPP își digitalizează serviciile
Casa de Pensii a lansat noua platformă
Publicat3 sept. 2026, 08:09
Sursărealitatea.net
Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a lansat o nouă platformă digitală care reunește într-un singur loc informații și servicii legate de sistemul public de pensii și de asigurările sociale.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:07Câte zile libere legale au mai rămas până la finalul anului 2026
- 10:59Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS: Dr. Anca Panaitescu, în premieră la Realitatea Plus: Cine e vinovat pentru infertilitate?
- 10:11Trecerea cu bacul la PTF Isaccea – Orlivka a fost reluată fără restricţii de circulaţie
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News