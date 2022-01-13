Peste 1300 de persoane, legitimate și verificate de polițiști. Vezi motivul
Au fost aplicat 20 de sancțiuni contravenționale
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, împreună cu reprezentanți ai celorlalte autorități au continuat acțiunile pentru limitarea răspândirii virusului COVID-19.
În ultimele 24 de ore,la nivelul județului Călărași, echipele mixte au verificat 74 de societăți comerciale și 639 obiective de interes.
„În vederea respectării măsurii de siguranță polițiștii au controlat 361 de mijloace de transport, 54 fiind mijloace de transport în comun,” anunță IPJ Călărași.
De asemenea, în vederea respectării măsurilor de siguranță polițiștii au verificat 1.395 persoane, dintre care 682 aflate în izolare și carantină.
Totodată, pentru nerespectarea măsurilor de siguranță polițiștii au aplicat 20 de sancțiuni contravenționale la Legea 55/2020.
Sursa: Realitatea de Calarasi
