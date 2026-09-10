Presiunea crește asupra lui Infantino. Marile confederații caută un rival pentru alegerile FIFA

Federația Franceză de Fotbal a decis să nu mai susțină candidatura elvețianului pentru un nou mandat, în timp ce UEFA, confederația asiatică și Concacaf caută un candidat credibil care să intre în cursa pentru conducerea fotbalului mondial.
Decizia Federației Franceze de Fotbal vine după o perioadă în care mai multe federații naționale au renunțat la susținerea lui Infantino. Anglia, Italia, Belgia, Scoția și Noua Zeelandă se numără printre țările care au transmis că nu îl vor sprijini la alegerile din 2027.
În cazul Franței, ruptura este cu atât mai importantă cu cât federația l-a susținut pe Infantino încă de la alegerea sa în 2016.
Nemulțumirile au crescut după planul abandonat al FIFA de a atrage investitori privați în afacerile comerciale ale organizației, inclusiv în competițiile sale. Proiectul a provocat opoziție puternică în rândul confederațiilor și a alimentat criticile privind modul în care este condusă FIFA.
Opoziția vrea un candidat puternic
UEFA, Confederația Asiatică de Fotbal și Concacaf cer schimbări la conducerea FIFA și încearcă să găsească un candidat capabil să îl înfrunte pe Infantino.
Unul dintre numele vehiculate este Victor Montagliani, președintele Concacaf și vicepreședinte FIFA. Deocamdată, însă, el nu și-a anunțat oficial candidatura.
Infantino și-a confirmat intenția de a candida pentru un al patrulea mandat. Dacă va câștiga, ar urma să rămână în funcție până în 2031.
Alegerile vor avea loc în martie 2027
Scrutinul pentru președinția FIFA este programat pe 18 martie 2027, la Rabat, în Maroc. Termenul pentru depunerea candidaturilor este 18 noiembrie 2026.
Infantino păstrează în continuare sprijinul unor zone importante ale fotbalului mondial, în special din Africa și America de Sud. Astfel, deși opoziția s-a consolidat în ultimele săptămâni, rezultatul alegerilor este încă deschis.
Pentru prima dată după mai multe cicluri electorale în care Infantino a fost ales fără un adversar puternic, presiunea asupra președintelui FIFA crește, iar apariția unui candidat comun al federațiilor nemulțumite ar putea schimba radical configurația scrutinului.