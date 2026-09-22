Social· 1 min citire

Prima ninsoare din această toamnă a ajuns în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac au fost -2 grade

Ninsoare Bâlea Lac

Ninsoare Bâlea Lac

Scris deStoica Marian
Publicat22 sept. 2026, 10:06
Sursărealitatea.net

Temperaturile au coborât până la -2 grade Celsius

Toamna și-a făcut simțită prezența în forță la peste 2.000 de metri altitudine. Marți dimineață, 22 septembrie, la Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, a căzut prima ninsoare din acest sezon.

Temperaturile au coborât până la -2 grade Celsius, iar un strat subțire de zăpadă s-a depus pe crestele și în zonele din apropierea lacului. Peisajul montan a căpătat astfel un aspect specific iernii, deși calendaristic ne aflăm încă la începutul toamnei.

Schimbarea bruscă a vremii este asociată cu valul de aer rece care a traversat România. Meteorologii anunță că temperaturile scăzute se vor menține la munte în următoarele zile.

Potrivit prognozei, până joi, 24 septembrie, vremea va rămâne rece și instabilă. La altitudini de peste 1.700 de metri sunt așteptate în continuare precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

În zona montană înaltă, vântul poate avea intensificări, cu rafale care pot ajunge la 60–70 km/h, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

Ulterior, temperaturile sunt prognozate să crească, urmând să depășească valorile normale pentru această perioadă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

iarnabalea lacdrdpninsoaredeszapezire

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe