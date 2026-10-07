Restricții pe A2 la Podul Cernavodă și accident în județul Călărași

Publicat 7 oct. 2026, 10:07 Sursă Ziua de Constanța

Pe autostrada A2, sensul Constanța–București, circulația se face doar pe banda a doua cu limitare de viteză până pe 11 octombrie 2026, din cauza lucrărilor la Podul Cernavodă. Un accident rutier s-a produs și în județul Călărași.

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