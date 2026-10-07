Restricții pe A2 la Podul Cernavodă și accident în județul Călărași

Pe autostrada A2, sensul Constanța–București, circulația se face doar pe banda a doua cu limitare de viteză până pe 11 octombrie 2026, din cauza lucrărilor la Podul Cernavodă. Un accident rutier s-a produs și în județul Călărași.
Pe autostrada A2, pe sensul Constanța – București, între kilometrii 159+600 metri și 157+800 metri, circulația se desfășoară doar pe banda a doua, cu limitare de viteză de 60 km/h. Restricțiile sunt valabile până pe 11 octombrie 2026, pe timpul executării lucrărilor de remediere a rosturilor de dilatație la Podul Cernavodă.
Accident rutier în județul Călărași
Circulația a fost oprită pe a doua bandă a sensului spre Constanța, la kilometrul 73, în zona localității Dor Mărunt, după ce un autoturism a colizionat un ansamblu de autovehicule. Ansamblul era oprit pe banda a doua ca urmare a unei defecțiuni tehnice.
Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Traficul se desfășoară pe banda de urgență și prima bandă, iar reluarea normală a circulației este estimată după ora 06:30.
Alte restricții și condiții meteo
Până la finalul lunii noiembrie 2026, pe DN 12C, între kilometrii 27+785 metri și 32, în zona Bicaz-Chei (județul Neamț), se execută lucrări de rânguire a versantului și reparații la partea carosabilă. Circulația va fi închisă pe distanțe de 100 metri, în intervale de 25 de minute, între orele 07:00 și 18:00, de luni până vineri.
În județul Suceava este semnalată ceață care scade vizibilitatea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe drumuri. Pe celelalte artere principale (A1, A3, A7, DN 1, DN 7), circulația se desfășoară normal, cu carosabil uscat și vizibilitate bună.