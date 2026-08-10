Rusia acuză România că ajută militar Ucraina. Miza uriașă din jurul portului Giurgiulești

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 aug. 2026, 20:22

Rusia lansează acuzații grave la adresa României, pe fondul războiului din Ucraina. Un oficial din cadrul Ministerului rus de Externe susține că Bucureștiul oferă deja Kievului sprijin militar și logistic direct și leagă această afirmație de portul Giurgiulești din Republica Moldova.

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