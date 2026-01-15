Scandal uriaș în jurul lui Julio Iglesias. Prima reacție a artistului după acuzațiile de agresiune sexuală

Scandal uriaș în jurul lui Julio Iglesias

Cântărețul spaniol Julio Iglesias se pregătește să își construiască apărarea împreună cu echipa sa de avocați, după ce două foste angajate l-au acuzat de fapte grave, inclusiv trafic de persoane și delicte de natură sexuală. Informația a fost publicată de revista Hola!, citată de AFP.

Cele două femei, care au lucrat pentru artist ca menajeră și, respectiv, fizioterapeută, susțin că ar fi fost victimele unor agresiuni sexuale comise de celebrul interpret în reședințele sale din Republica Dominicană și Bahamas, în cursul anului 2021. La momentul respectiv, acestea aveau 22 și 28 de ani.

În luna ianuarie, cele două presupuse victime au depus plângeri la instanțe din Spania, invocând fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă forțată și servitute, precum și atingeri grave aduse libertății și integrității sexuale.

Demersurile judiciare sunt susținute de organizațiile Women’s Link Worldwide și Amnesty International. Julio Iglesias, unul dintre cei mai de succes artiști din istoria muzicii, cu peste 300 de milioane de discuri vândute la nivel mondial, nu a făcut până acum declarații publice oficiale referitoare la aceste acuzații.

Scandalul a izbucnit după publicarea, marți, a unei anchete realizate de publicația online spaniolă elDario.es, în colaborare cu postul american Univision, care a inclus mărturiile celor două foste angajate.

Totuși, revista Hola! a relatat miercuri că un jurnalist al său a purtat o conversație telefonică cu artistul, în vârstă de 82 de ani. Potrivit sursei citate, Julio Iglesias ar fi transmis că adevărul va ieși la iveală și că situația va fi clarificată. Publicația nu a redat însă citate directe din discuția respectivă.

Anturajul cântărețului respinge ferm acuzațiile și susține că este profund șocat de amploarea scandalului, mai notează revista Hola!.