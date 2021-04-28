Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți

Au fost distribuite materiale preventiv-informative celor 250 de persoane consiliate

În data de 27 aprilie a.c., poliţiştii Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău împreună cu poliţiştii din cadrul Biroului Judeţean de Transporturi Feroviare Buzău, au organizat şi desfăşurat activități preventive cu scopul informării şi conştientizării populaţiei cu privire la riscurile determinate de nerespectarea unor reguli şi norme de conduită în incinta staţiilor de cale ferată, triaje şi zonele adiacente.

În cadrul activităţilor preventive desfășurate, au fost transmise informaţii destinate prevenirii cazurilor de electrocutare în sfera transporturilor feroviare persoanelor care utilizează acest tip de transport, precum și celorlalte persoane identificate în locațiile de interes.

Polițiștii au abordat persoanele consiliate cu privire la riscurile la care se expun și le-au prezentat, totodată, alternative prin care pot evita victimizarea.

Polițiștii au atras atenția în timpul conversațiilor cu privire la faptul că arcul electric se poate produce fără un contact direct cu rețeaua de înaltă tensiune, iar pe lângă acesta, căderea de la înălțime poate produce traume grave.

Totodată, au fost distribuite materiale preventiv-informative celor 250 de persoane consiliate.

La finalul activității au fost expuse afişele campaniei, în zonele cu vizibilitate sporită din locațiile vizate, cât și la operatorii economici din zona comercială adiacentă.

Sursa: Realitatea de Buzau