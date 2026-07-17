Sindicatele din Educație se pregătesc să iasă în stradă după noua Lege a salarizării. „Este o ofensă la adresa profesorilor”

Noua variantă a Legii salarizării, publicată de Ministerul Muncii, a stârnit un val de nemulțumiri în rândul profesorilor. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” susțin că modificările aduse proiectului sunt nesemnificative și acuză Guvernul că a încălcat promisiunile făcute după greva generală din 2023.
Reprezentanții sindicatelor spun că forma actuală a legii nu rezolvă problemele din sistem, menține inechitățile salariale și va duce la noi proteste în Educație.
Sindicatele spun că majorările sunt prea mici
Una dintre principalele nemulțumiri vizează creșterile salariale prevăzute în proiect.
Potrivit sindicatelor, un profesor cu gradul didactic I și peste 25 de ani vechime ar urma să primească doar 164 de lei brut în plus, adică aproximativ 96 de lei net. În cazul profesorilor debutanți, majorarea ar fi de 410 lei brut, echivalentul a aproximativ 240 de lei net.
Liderii sindicali consideră că aceste sume sunt insuficiente și nu reflectă importanța profesiei didactice.
Aproximativ 20% dintre angajați ar putea avea salariile înghețate
Sindicatele mai susțin că aproape o cincime dintre salariații din învățământ vor rămâne cu salariile blocate timp de cinci ani.
În opinia acestora, proiectul nu stimulează evoluția în carieră și nici nu face profesia de profesor mai atractivă pentru tinerii care ar dori să intre în sistem.
Acuzații că Guvernul și-a încălcat propriile angajamente
Organizațiile sindicale afirmă că noua lege ignoră prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2023, adoptată după greva generală din Educație.
Potrivit sindicatelor, actul normativ stabilea că salariul profesorului debutant trebuie raportat la salariul mediu brut pe economie, iar întreaga grilă salarială trebuia construită astfel încât să recompenseze experiența și evoluția profesională.
De asemenea, acestea susțin că Executivul nu și-a respectat angajamentul convenit în 2024 împreună cu Banca Mondială și Ministerul Muncii, potrivit căruia salariul maxim al unui profesor cu gradul didactic I și vechime maximă urma să fie echivalent cu cel al unui medic specialist.
Conform sindicatelor, în forma actuală a proiectului diferența dintre cele două categorii ajunge la aproximativ 4.000 de lei în defavoarea profesorilor.
Sunt vizate și alte drepturi salariale
Pe lângă nivelul salariilor, sindicatele critică și modificările privind unele sporuri și indemnizații.
Acestea reclamă că indemnizația pentru dirigenție ar urma să fie de numai 410 lei brut și spun că sunt diminuate și alte drepturi acordate pentru predarea în regim simultan, activitatea desfășurată în zone izolate sau practica pedagogică.
În opinia reprezentanților profesorilor, aceste modificări transmit mesajul că responsabilitățile suplimentare asumate de cadrele didactice nu mai sunt apreciate și remunerate corespunzător.
Sindicatele acuză continuarea politicii de austeritate
Liderii din Educație susțin că noua lege completează măsurile de austeritate adoptate anterior, precum majorarea normei didactice, creșterea numărului de elevi din clase, diminuarea plății cu ora și plafonarea unor drepturi salariale.
Potrivit acestora, toate aceste măsuri afectează un sistem care este deja subfinanțat și contravin recomandărilor formulate de Comisia Europeană privind creșterea atractivității profesiei didactice.
„Varianta „îmbunătățită” a proiectului reprezintă, în realitate, o nouă ofensă adusă personalului din învățământ, încalcă angajamente asumate de Guvern și ignoră obligații prevăzute de legislația în vigoare”, transmit cele două federații sindicale într-un comunicat.
Profesorii se pregătesc de proteste
Sindicatele avertizează că Executivul își asumă responsabilitatea pentru amplificarea conflictului social din Educație și anunță că pregătesc noi acțiuni de protest, atât în învățământ, cât și împreună cu alte organizații sindicale.
Totodată, cele două federații fac apel la parlamentari să respingă proiectul de lege în forma actuală, susținând că adoptarea acestuia ar afecta atât profesorii, cât și viitorul sistemului de învățământ din România.