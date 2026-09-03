Suedez căutat pentru atentate la comandă, prins în România. Ce a găsit DIICOT în locuința lui

Un cetățean suedez suspectat că a sprijinit mai multe atentate la comandă în Suedia a fost prins joi în România, după percheziții făcute de DIICOT în București și Otopeni.
Bărbatul, stabilit în România de aproximativ trei ani, era vizat de un mandat de arestare emis de autoritățile suedeze. În locuințele verificate, anchetatorii au găsit două arme, o vestă antiglonț, arme albe și alte probe.
Suedezul locuia în România de trei ani
Procurorii DIICOT și polițiștii de la combaterea criminalității organizate au făcut două percheziții domiciliare, în București și Otopeni, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și omor calificat.
Suspectul este cetățean suedez și ar fi membru al unei grupări de criminalitate organizată. Potrivit anchetatorilor, acesta s-a stabilit în România în urmă cu aproximativ trei ani, deși ar fi continuat să fie implicat în activități infracționale desfășurate în Suedia.
Atac armat asupra unei locuințe din Stockholm
Ancheta vizează inclusiv un atac produs în septembrie 2024, la o adresă din Stockholm.
Potrivit procurorilor, mai multe persoane ar fi încercat să ucidă două victime. Unul dintre atacatori a tras cu arma asupra imobilului, iar gloanțele au pătruns prin ușa de acces și au ajuns în locuință.
Anchetatorii susțin că bărbatul prins în România i-ar fi sprijinit pe cei implicați în atac. Faptele sunt cercetate în cadrul unei anchete privind mai multe atentate la comandă comise în Suedia.
Ce au găsit procurorii în locuință
Perchezițiile au dus la ridicarea mai multor obiecte care ar putea avea legătură cu activitatea investigată.
DIICOT anunță că anchetatorii au găsit:
Cele două arme urmează să fie expertizate pentru stabilirea caracteristicilor și a eventualei legături cu faptele cercetate.
Ancheta este făcută împreună cu autoritățile suedeze
Cazul este investigat în cooperare de autoritățile din România și Suedia.
Sub coordonarea EUROJUST, cele două țări au constituit o Echipă Comună de Anchetă, pentru documentarea activității grupării și identificarea persoanelor implicate în atentatele la comandă.
La operațiunea din România au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare suedeze, iar acțiunea a beneficiat de sprijinul Europol.
Un alt suedez căutat în Suedia a fost prins în România
Cazul nu este unul izolat. La sfârșitul lunii iulie, autoritățile române au depistat un alt cetățean suedez, membru al unei grupări rivale. Acesta era cercetat pentru conspirație la omor și avea, de asemenea, un mandat de arestare emis pe numele său.
Curtea de Apel București a dispus atunci arestarea preventivă a bărbatului, în vederea extrădării.
Suspectul urmează să ajungă în fața instanței
Autoritățile suedeze au emis un mandat de arestare pe numele bărbatului prins joi în România.
Acesta urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București, care va decide asupra măsurilor ce se impun în procedura judiciară.
Ancheta continuă pentru stabilirea rolului exact al suspectului și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în seria de atacuri investigate în Suedia.