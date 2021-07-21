Trafic blocat pe linia ferată București - Constanța. Tren deraiat la Fetești

Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat

Linia de cale ferată București -Constanța este blocată, după ce cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat la intrare în Fetești. Se stabilesc rute ocolitoare astfel încât trenurile de călători să poată circula în continuare.

"Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA informează că magistrala București – Constanța este blocată la intrare în stația CF Fetești, pe ambele sensuri de circulație, din cauza deraierii a cinci vagoane din compunerea unui tren de marfă, care aparține operatorului ROFERSPED,” a transmis CFR.

Din compunerea trenului de marfă, care circula în relația Constanța Port – Lehliu, la ieșire din stația CF Fetești au deraiat 5 din cele 40 de vagoane ale garniturii, ambele fire de circulație fiind avariate în urma deraierii.

CFR a precizat că echipele de intervenție ale instituției sunt la fața locului. Se încearcă remedierea situației.



Sursa: Realitatea de Ialomita