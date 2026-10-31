Tragedie în Călărași: Bărbatul de 25 de ani prins sub un mal de pământ în Obor a fost scos decedat

Publicat 31 oct. 2026, 09:00 Sursă stiripesurse

Bărbatul de 25 de ani prins sub un mal de pământ în cartierul Obor din Călărași a fost scos decedat, după șapte ore de intervenție. Victima a fost localizată la o adâncime de aproximativ 7,5 metri.

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