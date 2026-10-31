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Tragedie în Călărași: Bărbatul de 25 de ani prins sub un mal de pământ în Obor a fost scos decedat

SMURD / Foto arhivă

SMURD / Foto arhivă

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Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat31 oct. 2026, 09:00
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Bărbatul de 25 de ani prins sub un mal de pământ în cartierul Obor din Călărași a fost scos decedat, după șapte ore de intervenție. Victima a fost localizată la o adâncime de aproximativ 7,5 metri.

ISU Călărași a confirmat că bărbatul în vârstă de 25 de ani, rămas blocat sub pământ după surparea unui mal vineri, 30 octombrie 2026, a fost găsit fără viață. Operațiunea de extracție a durat șapte ore, conform informațiilor transmise de serviciul de urgențe.

Victima a fost găsită decedată, la o adâncime de aproximativ 7,5 metri, după şapte ore de eforturi susţinute

a informat ISU Călărași, potrivit Agerpres

Pompierii militari au intervenit cu mai multe echipaje. La fața locului s-au aflat două autospeciale de intervenție, o autospecială de transport personal și victime multiple, precum și un container multirisc.

În sprijinul pompierilor au acționat polițiști, jandarmi, reprezentanți ai Primăriei municipiului Călărași și ai Ambulanței.

Tragedia s-a produs în cartierul Obor din municipiul Călărași, unde un bărbat în vârstă de 25 de ani a fost prins sub un mal de pământ surpat. Salvatorii au intervenit de urgență și au desfășurat o operațiune dificilă, care s-a întins pe parcursul a aproximativ șapte ore. Victima a fost localizată la o adâncime de circa 7,5 metri, însă, în ciuda eforturilor depuse de echipele de intervenție, aceasta a fost extrasă decedată.

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