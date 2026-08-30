Ucraina se răzbună: Atac asupra rețelei energetice din Rusia

Publicat 30 aug. 2026, 16:06 Sursă Realitatea.Net

Ripostă dură a Ucrainei după atacul soldat cu zeci de victime la Kiev. Forțele ucrainene au lovit infrastructura energetică și militară rusă, în timp ce Kremlinul anunță o nouă etapă de bombardamente masive.

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