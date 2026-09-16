Un bărbat din Brăila, arestat după ce a fost prins furând mâncare din frigiderul unei case. Cum a intrat în locuință

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 sept. 2026, 19:01

Un bărbat din orașul Făurei, județul Brăila, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi intrat fără drept într-o locuință și ar fi furat mai multe alimente din frigider.

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