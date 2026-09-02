Ungaria pregătește o taxă pe avere pentru milionari. Ce active ar urma să fie impozitate

Guvernul de la Budapesta analizează introducerea unui impozit pe avere destinat persoanelor cu active foarte mari, într-un moment în care autoritățile încearcă să majoreze veniturile la buget.
Măsura ar urma să vizeze persoanele ale căror active depășesc echivalentul a aproximativ 3,1 milioane de dolari, iar taxarea ar putea include mai multe categorii de proprietăți și bunuri.
Cine ar putea plăti noul impozit
Planul discutat la Budapesta se concentrează asupra persoanelor cu averi considerabile. Pragul analizat este de aproximativ 3,1 milioane de dolari în active.
Noua taxă ar fi diferită de impozitele aplicate veniturilor și ar urmări valoarea patrimoniului deținut de o persoană. Autoritățile trebuie să stabilească însă modul exact în care va fi calculată averea impozabilă și ce bunuri vor fi incluse în baza de taxare.
Ce active ar putea fi luate în calcul
În cazul unei taxe pe avere, calculul nu se limitează la banii aflați în conturile bancare.
În evaluare pot intra proprietăți imobiliare, participații la companii, investiții financiare și alte active deținute de contribuabil. În funcție de forma finală a proiectului, legislația ar urma să stabilească și modul în care vor fi evaluate aceste bunuri.
Unul dintre cele mai dificile aspecte este stabilirea valorii reale a activelor care nu au un preț de piață ușor de determinat.
Guvernul caută venituri suplimentare
Introducerea unei taxe pe avere ar reprezenta o schimbare importantă în politica fiscală a Ungariei. Budapesta se confruntă cu presiuni asupra finanțelor publice, iar autoritățile caută soluții pentru creșterea veniturilor fără să majoreze în aceeași măsură taxele suportate de populația cu venituri mici și medii.
O astfel de măsură ar transfera o parte mai mare din povara fiscală către persoanele cu patrimoniile cele mai ridicate.
Dezbaterea privind taxarea bogaților
Impozitarea averilor mari este un subiect controversat în Europa. Susținătorii unor astfel de măsuri consideră că persoanele cu patrimoniu foarte ridicat pot suporta o contribuție fiscală suplimentară.
Criticii avertizează însă că o taxă pe avere poate determina unele persoane foarte bogate să își mute activele sau rezidența fiscală în alte jurisdicții.
Eficiența unei asemenea măsuri depinde, în mare parte, de modul în care este construit sistemul de declarare, evaluare și verificare a patrimoniilor.
Proiectul nu este încă final
Planul analizat de autoritățile ungare nu reprezintă deocamdată o taxă aplicată efectiv. Pentru introducerea ei sunt necesare stabilirea formulei de calcul, a categoriilor de active vizate și a cotelor de impozitare.
Dacă proiectul va fi adoptat, persoanele cu averi care depășesc pragul stabilit ar putea ajunge să plătească anual o sumă calculată în funcție de valoarea patrimoniului lor.