Universitatea din București dă startul admiterii de vară: peste 20.000 de locuri disponibile pentru licență, master și doctorat

Universitatea din București (UB) a deschis sesiunea de vară a admiterii pentru anul universitar 2026-2027, punând la dispoziția candidaților peste 20.000 de locuri la programele de licență, masterat și doctorat organizate de cele 20 de facultăți ale instituției.
Concursul de admitere se desfășoară în perioada 1–24 iulie 2026, iar dintre cele peste 20.000 de locuri disponibile, mai mult de 8.000 sunt finanțate de la bugetul de stat.
Pentru programele de licență sunt disponibile 11.044 de locuri, dintre care 4.828 sunt la buget, în timp ce la masterat sunt scoase la concurs 9.015 locuri, dintre care 3.252 beneficiază de finanțare bugetară.
Universitatea a rezervat locuri speciale pentru mai multe categorii de candidați. Astfel, 218 locuri sunt dedicate domeniilor prioritare de dezvoltare ale României, 129 de locuri la licență sunt destinate absolvenților de licee din mediul rural, iar 85 de locuri sunt alocate candidaților de etnie romă.
Totodată, UB oferă 358 de locuri bugetate pentru formarea viitoarelor cadre didactice la nivel de licență și alte 137 de locuri pentru programele de masterat didactic.
În ceea ce privește studiile doctorale, universitatea scoate la concurs 798 de locuri, dintre care 340 sunt finanțate de la buget. Din acestea, 165 sunt locuri cu bursă, iar 175 sunt fără bursă, cu frecvență redusă. Alte 283 de locuri sunt disponibile în regim cu taxă.
Fiecare facultate își stabilește propriul calendar de admitere în intervalul 1–24 iulie, iar informațiile privind înscrierea și probele de concurs sunt disponibile pe paginile oficiale ale facultăților. Candidații au posibilitatea să se înscrie și să achite taxa de admitere exclusiv online.
Universitatea din București organizează și în acest an o sesiune specială de admitere dedicată sportivilor medaliați la competiții europene, mondiale, olimpice și paralimpice, precum și șahiștilor cu performanțe internaționale. De asemenea, elevii care au obținut medalii la olimpiade și competiții științifice internaționale pot beneficia, după admitere, de un pachet special de facilități oferit de instituție.