Social· 1 min citire

VIDEO Bătaie cu săbii în Călărași. Trei oameni la spital

23 oct. 2022, 15:39
VIDEO Bătaie cu săbii în Călărași. Trei oameni la spital

VIDEO Bătaie cu săbii în Călărași. Trei oameni la spital

Realitatea de CalarasiArticol scris de Realitatea de Calarasi

Un bărbat și-a pierdut degetele în luptă

Trei persoane au ajuns la spital în urma unui scandal izbucnit pe o stradă din municipiul Călărași. Incidentul a avut loc sâmbătă seara în cartierul “Doi Moldoveni.”

Pe fondul consumului de alcool, un bărbat înarmat cu o sabie a sărit asupra unui alt bărbat. Pentru că a încercat să-se apere de lovituri, unul dintre bărbați a rămas fără mai multe degete la o mână. Atacatorul a fost imobilizat și pus la pământ de oamenii care s-au strâns pe stradă.

La spital au ajuns agresorul, victima și o persoană care a intervenit în conflict. Bărbatul care a rămas fără degete a fost transportat la un spital din București, unde a intrat direct în operație.

Poliția a deschis dosar penal pentru tentativă de omor.

Dosarul a fost preluat de Parchetul din Călărași.

Foto Captură video


Sursa: Realitatea de Calarasi

Citește și:

Mai multe articole despre

fara degete, realitatea, cub, barbat, sabii, degete taiate, scandal, spital, bataie, calarasi

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe