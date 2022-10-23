VIDEO Bătaie cu săbii în Călărași. Trei oameni la spital

Un bărbat și-a pierdut degetele în luptă

Trei persoane au ajuns la spital în urma unui scandal izbucnit pe o stradă din municipiul Călărași. Incidentul a avut loc sâmbătă seara în cartierul “Doi Moldoveni.”

Pe fondul consumului de alcool, un bărbat înarmat cu o sabie a sărit asupra unui alt bărbat. Pentru că a încercat să-se apere de lovituri, unul dintre bărbați a rămas fără mai multe degete la o mână. Atacatorul a fost imobilizat și pus la pământ de oamenii care s-au strâns pe stradă.

La spital au ajuns agresorul, victima și o persoană care a intervenit în conflict. Bărbatul care a rămas fără degete a fost transportat la un spital din București, unde a intrat direct în operație.

Poliția a deschis dosar penal pentru tentativă de omor.

Dosarul a fost preluat de Parchetul din Călărași.

Sursa: Realitatea de Calarasi