VIDEO Bătaie cu săbii în Călărași. Trei oameni la spital
Un bărbat și-a pierdut degetele în luptă
Trei persoane au ajuns la spital în urma unui scandal izbucnit pe o stradă din municipiul Călărași. Incidentul a avut loc sâmbătă seara în cartierul “Doi Moldoveni.”
Pe fondul consumului de alcool, un bărbat înarmat cu o sabie a sărit asupra unui alt bărbat. Pentru că a încercat să-se apere de lovituri, unul dintre bărbați a rămas fără mai multe degete la o mână. Atacatorul a fost imobilizat și pus la pământ de oamenii care s-au strâns pe stradă.
La spital au ajuns agresorul, victima și o persoană care a intervenit în conflict. Bărbatul care a rămas fără degete a fost transportat la un spital din București, unde a intrat direct în operație.
Poliția a deschis dosar penal pentru tentativă de omor.
Dosarul a fost preluat de Parchetul din Călărași.
Foto Captură video
Sursa: Realitatea de Calarasi
