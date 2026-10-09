Cristi Chivu, mesaj ferm înainte de Inter – Parma: „Este prea devreme să vorbim despre lupta la titlu”

Cristi Chivu a vorbit despre obiectivele lui Inter Milano și situația lotului înaintea meciului cu Parma, programat sâmbătă, 10 octombrie 2026, pe stadionul San Siro.
Antrenorul român a transmis că echipa sa nu își poate permite să subestimeze adversarul și a evitat să facă pronosticuri privind lupta pentru titlul din Serie A, după primele cinci etape ale sezonului.
Cristi Chivu nu se grăbește să vorbească despre titlu
Tehnicianul lui Inter a declarat că este prea devreme pentru a stabili cine va lupta până la final pentru primul loc. Chivu a subliniat că obiectivul echipei este să rămână competitivă și să abordeze fiecare partidă cu aceeași seriozitate.
Antrenorul român a respins și ideea că Inter ar trebui privită drept echipa pe care toate celelalte formații trebuie să o învingă. În opinia sa, mai multe cluburi au ambiții importante, iar clasamentul nu poate oferi încă o imagine definitivă asupra sezonului.
Chivu a insistat că rezultatele nu sunt garantate de statutul unei echipe sau de diferențele de valoare de pe hârtie. Jucătorii trebuie să își confirme nivelul pe teren, etapă după etapă.
Ce se întâmplă cu lotul lui Inter
După pauza internațională, Chivu a avut la dispoziție întregul lot abia vineri, înaintea confruntării cu Parma. Antrenorul a explicat că fotbaliștii care au evoluat pentru echipele naționale au avut un program solicitant, cu deplasări și meciuri disputate la intervale scurte.
Stafful tehnic trebuie să țină cont de minutele acumulate de fiecare jucător, astfel încât să evite suprasolicitarea acestora. Chivu a precizat că deciziile privind formula de start vor fi luate în funcție de starea fizică a fotbaliștilor.
Antrenorul a anunțat și că Djed Spence va fi inclus în lot, după ce s-a pregătit în mod regulat alături de echipă în ultima săptămână. În ceea ce îl privește pe portarul Provedel, Chivu a spus că urma să decidă dacă îl va convoca.
Inter – Parma, primul test după pauza internațională
Inter revine pe teren propriu într-un moment în care Chivu vrea să mențină echipa concentrată și competitivă. Tehnicianul a amintit că meciurile împotriva formațiilor considerate mai accesibile pot deveni dificile dacă adversarul este subestimat.
„Nimic nu este garantat și nimeni nu ne oferă nimic”, a fost mesajul transmis de antrenor, care a pus accent pe maturitate, încredere și capacitatea echipei de a trece peste momentele dificile.
Partida cu Parma este programată sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 19:00, pe San Siro. Pentru Chivu, obiectivul imediat este ca Inter să revină în competiție cu o prestație solidă, fără a pierde din vedere cerințele unui sezon lung.