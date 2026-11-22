Franța și Africa de Sud, în finala Campionatului Națiunilor la rugby!
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Franța și Africa de Sud, în finala Campionatului Națiunilor la rugby! Franța a învins Argentina, iar Africa de Sud s-a calificat în ciuda eșecului cu Irlanda
Naționalele de rugby ale Franței și Africii de Sud vor disputa finala primei ediții a Campionatului Națiunilor (Nations Championship), competiție organizată de World Rugby. Cele două reprezentative și-au asigurat prezența în ultimul act după rezultatele înregistrate sâmbătă, în ultima etapă a fazei grupelor.
Franța a obținut o victorie categorică în fața Argentinei, scor 45-17, pe Stade de France, în timp ce Africa de Sud, campioana mondială en titre, a pierdut la Dublin în fața Irlandei, cu 20-17. Chiar și în aceste condiții, sud-africanii au reușit să termine pe primul loc în clasamentul emisferei sudice și să obțină calificarea în finală.
Franța a învins Argentina cu 45-17 și a câștigat grupa emisferei nordice
Reprezentativa Franței a confirmat forma bună din această perioadă printr-o victorie convingătoare în fața Argentinei. Francezii s-au impus cu 45-17, într-un meci disputat la Paris, pe Stade de France.
Gazdele au reușit nu mai puțin de șapte eseuri, prin Gourgues, autor a două încercări, Guillard, Mauvaka, Gailleton, Duguid și Bielle-Biarrey.
Succesul le-a asigurat francezilor primul loc în clasamentul emisferei nordice, cu 26 de puncte, înaintea Angliei și Irlandei.
Victoria a fost cu atât mai importantă cu cât Franța avea nevoie de un succes cu punct bonus pentru a-și garanta prezența în finala competiției.
Africa de Sud s-a calificat în finală, deși a pierdut cu Irlanda
Africa de Sud a avut parte de un meci dificil la Dublin, unde a fost învinsă de Irlanda cu scorul de 20-17.
Cu toate acestea, Springboks au obținut punctul bonus defensiv, rezultat care s-a dovedit decisiv în lupta pentru primul loc în clasamentul emisferei sudice.
Africa de Sud și Noua Zeelandă au încheiat faza grupelor cu câte 22 de puncte, însă campioana mondială a ocupat prima poziție datorită diferenței superioare de puncte.
Astfel, sud-africanii și-au asigurat calificarea în finala inaugurală a Campionatului Națiunilor, unde vor întâlni Franța.
Noua Zeelandă, învinsă categoric de Anglia. All Blacks au suferit o nouă lovitură
Un alt rezultat important al ultimei etape a fost victoria Angliei în fața Noii Zeelande. Reprezentativa engleză s-a impus la Londra cu 37-12, într-un meci în care All Blacks nu au reușit să țină pasul cu adversarii.
În urma acestui rezultat, Noua Zeelandă a ratat calificarea în finala competiției, deși a acumulat același număr de puncte ca Africa de Sud.
În plus, potrivit datelor prezentate de AGERPRES, echipa neozeelandeză urma să coboare pe locul cinci în clasamentul World Rugby, cea mai slabă poziție ocupată de la introducerea acestui clasament, în 2003.
Rezultatele complete din ultima etapă a Campionatului Națiunilor
Ultima rundă a competiției a adus mai multe confruntări importante între reprezentativele celor două emisfere.
Rezultatele înregistrate sâmbătă:
Anglia – Noua Zeelandă 37-12
Scoția – Japonia 67-5
Irlanda – Africa de Sud 20-17
Franța – Argentina 45-17
Țara Galilor – Australia 26-29
Italia – Fiji 16-21
Clasamentele finale ale celor două emisfere
În urma rezultatelor din ultima etapă, Africa de Sud și Franța au terminat pe primul loc în cele două clasamente regionale.
Emisfera sudică:
Africa de Sud – 22 puncte
Noua Zeelandă – 22 puncte
Australia – 14 puncte
Argentina – 11 puncte
Japonia – 5 puncte
Fiji – 4 puncte
Emisfera nordică:
Franța – 26 puncte
Anglia – 25 puncte
Irlanda – 24 puncte
Scoția – 20 puncte
Țara Galilor – 17 puncte
Italia – 2 puncte
Când se joacă finala Franța – Africa de Sud. Programul meciurilor de la Twickenham
Meciurile decisive ale Campionatului Națiunilor se vor disputa pe stadionul Twickenham din Londra, în perioada 27-29 noiembrie.
Finala dintre Franța și Africa de Sud este programată duminică, 29 noiembrie, și va stabili prima câștigătoare din istoria competiției.
Programul complet al meciurilor:
Vineri, 27 noiembrie
Italia – Fiji (locurile 11-12)
Irlanda – Australia (locurile 5-6)
Sâmbătă, 28 noiembrie
Țara Galilor – Japonia (locurile 9-10)
Anglia – Noua Zeelandă (locurile 3-4)
Duminică, 29 noiembrie
Scoția – Argentina (locurile 7-8)
Franța – Africa de Sud (finala pentru locurile 1-2)
Finala dintre Franța și Africa de Sud se anunță drept unul dintre cele mai importante dueluri ale rugbyului internațional din acest an. Cele două echipe vor lupta pentru trofeul primei ediții a Campionatului Națiunilor, într-o confruntare programată pe celebrul stadion Twickenham din capitala Angliei.
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