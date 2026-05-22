Sport· 2 min citire

Cristian Chivu, desemnat antrenorul sezonului în Serie A după ce a câștigat eventul cu Inter Milano

22 mai 2026, 19:33
Cristian Chivu

Cristian Chivu

Articol scris de Daniel Onescu

Antrenorul român Cristian Chivu a fost desemnat, vineri, antrenorul sezonului în Serie A, după ce a reușit performanța remarcabilă de a câștiga eventul, Scudetto și Coppa Italia, cu Inter Milano în primul său sezon complet pe banca unei echipe profesioniste.

Premiul a fost acordat de un juriu format din redactori ai ziarelor sportive italiene, care i-au evaluat pe antrenorii din Serie A în baza unor criterii tehnice și sportive, a calității jocului echipelor lor, dar și a conduitei și fair-play-ului demonstrat pe parcursul meciurilor.

Luigi De Siervo, CEO Serie A: „Chivu a demonstrat imediat ADN-ul de câștigător pe care îl poseda și ca jucător”

„Sezonul lui Cristian Chivu la conducerea echipei Inter a fost pur și simplu extraordinar. În primul său an când a condus o echipă profesionistă încă de la începutul sezonului, Chivu a demonstrat imediat ADN-ul de câștigător pe care îl poseda și ca jucător, îndrumându-și jucătorii să practice un fotbal solid, dar proactiv, ceea ce i-a determinat pe Nerazzurri să termine sezonul cu o medie de peste două goluri pe meci și o diferență de aproximativ 30 de goluri față de echipa clasată pe locul doi. Lui Chivu i-au trebuit doar 48 de meciuri în Serie A ca antrenor pentru a deveni Campion al Italiei, al doilea după Mourinho în era de trei puncte, iar prin cucerirea Coppei Italia, alături de Il Scudetto, a devenit singurul manager care a reușit această dublă istorică în primul său sezon la Inter. Aceste cifre și recorduri confirmă locul pe bună dreptate al lui Cristian Chivu printre marii antrenori din Serie A”, a declarat Luigi De Siervo, CEO al Lega Calcio Serie A.

Trofeul îi va fi înmânat lui Chivu înaintea meciului Bologna – Inter, programat pe stadionul Renato Dall'Ara din Bologna, în ultima etapă a campionatului.

Citește și:

Mai multe articole despre

cristi chivu, inter milano

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Economie

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică

Mai multe știri din Sport

Mai Multe