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Sport· 1 min citire
Culisele transferului lui Karlo Muhar la FCSB
FOTO: Profimedia
Patronul lui FCSB a declarat că nu se uită la bani pentru noul mijlocaș dorit la echipă.
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