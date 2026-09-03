Denis Drăguș semnează cu FCSB! Gigi Becali a anunțat transferul și a dezvăluit ce i-a spus atacantul

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 sept. 2026, 14:33

Denis Drăguș va fi noul jucător al FCSB-ului, după ce atacantul de 27 de ani a acceptat oferta lui Gigi Becali. Patronul campioanei a anunțat că transferul este rezolvat, iar fotbalistul urmează să fie prezentat oficial, după despărțirea de Trabzonspor.

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