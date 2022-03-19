Dunărea Călărași, eșec în prima etapă din play-out

Articol scris de Scris de Realitatea de Calarasi

Dunărea Călărași a pierdut cu scorul de 3-0, în fața celor de la Poli Timișoara, în prima etapă din play-out-ul Ligii a II-a.

Dunărea Călărași a pierdut cu scorul de 3-0, în fața celor de la Poli Timișoara, în prima etapă din play-out-ul Ligii a II-a. Denis Radu (13′), Rareș Lazăr (31′) și Octavian Ursu (59′) au înscris golurile echipei bănățene în acest succes obținut lejer de băieții lui Nicolae Croitoru. În etapa următoare, Dunărea va juca cu CS Comunal Selimbar pe teren propriu, sâmbătă, 2 aprilie. Dunărea Călărași, cu doar 7 puncte, e pe locul 6 și este matematic retrogradată din Liga 2, cel puțin sportiv. Sursa: Realitatea de Calarasi