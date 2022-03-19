Advertising
Sport· 1 min citire
Dunărea Călărași, eșec în prima etapă din play-out
19 mar. 2022, 21:25
Dunărea Călărași, eșec în prima etapă din play-out
Articol scris de Scris de Realitatea de Calarasi
Dunărea Călărași a pierdut cu scorul de 3-0, în fața celor de la Poli Timișoara, în prima etapă din play-out-ul Ligii a II-a.
Dunărea Călărași a pierdut cu scorul de 3-0, în fața celor de la Poli Timișoara, în prima etapă din play-out-ul Ligii a II-a.
Denis Radu (13′), Rareș Lazăr (31′) și Octavian Ursu (59′) au înscris golurile echipei bănățene în acest succes obținut lejer de băieții lui Nicolae Croitoru.
În etapa următoare, Dunărea va juca cu CS Comunal Selimbar pe teren propriu, sâmbătă, 2 aprilie.
Dunărea Călărași, cu doar 7 puncte, e pe locul 6 și este matematic retrogradată din Liga 2, cel puțin sportiv.
Sursa: Realitatea de Calarasi
Citește și:
- 11:38 - Edi Iordănescu contraatacă în disputa cu Răzvan Burleanu: „Și Federația putea să mă păstreze”
- 09:13 - Mbappe, pus la zid de Arbeloa la Real Madrid: „Mi-a spus că sunt al patrulea atacant”
- 17:58 - Tenis: Sorana Cîrstea, eliminată în semifinale la Roma
- 16:11 - Show istoric la finala Mondialului de fotbal. Madonna, Shakira și BTS vor urca pe scena stadionului MetLife din New Jersey
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News