Farul a pus piedică Rapidului în drumul spre primul loc, învingând-o cu 3-1
În etapa a 27-a din Superliga de fotbal, Farul Constanţa a învins-o pe Rapid Bucureşti cu scorul de 3-1, duminică seara, la Ovidiu, scrie Realitatea Sportivă.
Alexandru Işfan (minutul 19) a deschis scorul pentru gazde, în timp ce Andrei Borza (minutul 40), a egalat pentru Rapid. Farul a intrat la pauză în avantaj, după reușita semnată de Denis Alibec (minutul 45+5 din penalty), iar scorul final a fost stabilit de Ionuţ Vînă (minutul 53).
În min. 89, jocul a fost întrerupt de arbitru pentru scandări discriminatorii, echipe fiind chemate la mijlocul terenului. Jocul s-a reluat după o pauză de două minute.
Farul Constanța urcă pe locul 11 în clasament cu 37 de puncte, în timp ce Rapidul este pe locul 3 cu 49 de puncte după Univ. Craiova și Dinamo.
