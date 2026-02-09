Fotbal: FCSB, victorioasă la Galați, 4-1 cu Oțelul, în Superligă

În tur, FCSB s-a impus cu 1-0

FCSB a învins-o pe Oțelul Galați cu scorul de 4-1 (2-1), duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal.



Gazdele au deschis scorul prin fundașul bulgar Milen Jelev (24), la primul său gol în Superligă, după o minge așezată de atacantul croat Gabriel Debeljuh.



Campioana a întors rezultatul până la pauză, prin dubla lui Daniel Bîrligea (31, 43), prima oară după o pasă a lui Florin Tănase, apoi dintr-un corner executat de decarul bucureștean.



Echilibrul numeric s-a rupt în debutul reprizei secunde, când Diego Zivulic a fost eliminat pentru o intrare dură la Florin Tănase (54), decizie luată cu ajutorul arbitrajului video.



Darius Olaru a marcat dintr-o pasă superbă a lui Florin Tănase (66), care a închis tabela din centrarea lui Valentin Crețu (79).



Bîrligea a mai avut și alte ocazii (2, 5, 77), de fiecare dată fiind stopat de portarul Cosmin Dur-Bozoancă. Olaru (45+3), David Miculescu (78) și Joyskim Dawa (88) nu l-au putut învinge nici ei pe portarul Oțelului.



Gălățenii au mai avut o șansă notabilă de gol, dar portarul Matei Popa a respins de la vinclu șutul lui Andrei Ciobanu (39), din lovitură liberă.



FCSB, cu a treia victorie consecutivă a făcut încă un pas spre calificarea în play-off. Oțelul n-a câștigat de trei etape, în care a obținut un singur punct.



