FRF: Echipele cu datorii față jucători sau angajați nu vor mai avea dreptul să evolueze în Liga a 2-a

Decizia a fost luată în ședința Comitetului Executiv de ieri

Comitetul Executiv FRF a aprobat în ședința de marți, 19 februarie, modificări importante ale Regulamentului de certificare a condițiilor de participare în competiția Liga 2 Casa Pariurilor.

Noul regulament aduce mai multe noutăți față de varianta aplicată în acest sezon, toate menite să furnizeze o competiție mai solidă, cu cât mai puține echipe retrase, să promoveze cluburile cu viziune strategică a performanței pe termen lung și să confere o siguranță financiară jucătorilor și antrenorilor.

Astfel, începând din sezonul 2020/2021, în cazul în care un club are datorii către angajați, inclusiv jucători sau personalul din staff, la bugetul de stat sau către alte cluburi să nu primească dreptul de a evolua în Liga 2. Totuși, cluburile vor avea termen până la data de 30 iunie ca să își rezolve problemele, situație în care sancțiunea va fi ridicată și va putea evolua în Liga 2.