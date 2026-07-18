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Sport· 2 min citire
Fumul incendiilor din Canada pune sub presiune finala Cupei Mondiale. FIFA monitorizează situația
Trofeu Cupa Mondială
Finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, programată duminică pe MetLife Stadium din New Jersey, se desfășoară sub amenințarea fumului provocat de incendiile de vegetație din Canada. Autoritățile americane au emis alerte privind calitatea aerului, iar FIFA monitorizează constant evoluția situației.
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