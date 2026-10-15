Gianni Infantino își cere scuze în fața Consiliului FIFA pentru planul privind drepturile de la Cupa Mondială

Gianni Infantino și-a cerut scuze în fața Consiliului FIFA pentru planul său de a vinde drepturi asociate Cupei Mondiale de fotbal.
Președintele Federației Internaționale de Fotbal, Gianni Infantino, a adresat o cerere de scuze membrilor Consiliului FIFA. Gestul vine în urma unui plan pe care l-a inițiat pentru comercializarea unor drepturi legate de organizarea Cupei Mondiale.
„Unul dintre aspectele dezamăgitoare este că nu am primit răspunsuri la niciuna dintre chestiunile pe care le solicitasem în mod specific, de exemplu, obţinerea documentelor legate de FFE", a spus Hewitt.
„Am întrebat „de ce nu?”, dar ni s-a cerut să transmitem acele întrebări în scris. Cred că omul trebuie să răspundă la acele întrebări; dacă nu o face acum, înseamnă că nu este apt să fie preşedintele FIFA şi exact acest lucru a fost transmis în timpul şedinţei. În scuzele sale, Infantino... ceea ce a regretat cu adevărat a fost faptul că nu a prezentat problema Consiliului. Dacă regreţi atât de profund, împărtăşeşte asta cu noi", a punctat Hewitt.
Întrebată dacă a existat vreo schimbare de poziţie din partea UEFA în privinţa lui Infantino, ea a spus: „Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic. Nu deţin informaţii noi care să-mi schimbe părerea, în afară de faptul că avem un preşedinte care şi-a cerut scuze".