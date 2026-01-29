Handbal masculin / Au fost stabilite semifinalele Campionatului European

Deţinătoarea titlului, Franţa, a ratat calificarea în lupta pentru medalii

Miercuri s-au încheiat meciurile din grupele principale ale Campionatului European de handbal masculin, găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia.

Rezultatele au stabilit semifinalele, în care se vor întâlni Danemarca – Islanda și Germania – Croația.

Deţinătoarea titlului, Franţa, a ratat calificarea în lupta pentru medalii, iar România a încheiat competiția pe locul 22, după trei înfrângeri în grupele preliminare.

Rezultatele ultimei etape:

Grupa I: Spania – Portugalia 27-35, Germania – Franţa 38-34, Danemarca – Norvegia 38-24

Grupa II: Slovenia – Islanda 31-39, Croaţia – Ungaria 27-25, Elveţia – Suedia 21-34

Din grupa I s-au calificat Danemarca și Germania, iar din grupa II, Croația și Islanda.

Semifinalele și meciul pentru locurile 5-6 dintre Portugalia și Suedia vor avea loc vineri, iar finalele pentru medalii sunt programate duminică.

Primele trei clasate se califică automat la Campionatul Mondial, iar campioana europeană va avea loc garantat la următoarea ediție continentală.

România și-a încheiat participarea în grupele preliminare cu trei înfrângeri: 34-40 cu Portugalia, 24-39 cu Danemarca și 23-24 cu Macedonia de Nord.