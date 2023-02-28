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Leo Messi, desemnat cel mai bun fotbalist din lume în 2022, la gala Premiilor FIFA

download - 2023-02-28T084601.190

download - 2023-02-28T084601.190

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 28 feb. 2023, 08:47

Argentinianul Leo Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al lumii în 2022, la gala Premiilor FIFA. La concurență cu francezii Karim Benzema și Kylian Mbappe, Messi a câștigat detașat, în special datorită titlului de campion mondial la ediția din Qatar 2022. Distincţia pentru cel mai bun portar a mers la colegul său de la echipa naţională a Argentinei, Emiliano Martinez.  

Argentinianul Leo Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al lumii în 2022, la gala Premiilor FIFA. La concurență cu francezii Karim Benzema și Kylian Mbappe, Messi a câștigat detașat, în special datorită titlului de campion mondial la ediția din Qatar 2022.  Alături de Messi, alți doi campioni mondiali au fost vedetele serii, Lionel Scaloni câștigând trofeul de cel mai bun tehnician, în timp ce Emiliano Martinez a fost desemnat cel mai bun portar din lume în 2022, relatează Mediafax.”Le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil ca eu să câștig acest premiu. Pentru toți cei de la naționala Argentinei, pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru toți cei 45 de milioane de argentinieni care au crezut în noi.Felicitări tuturor câștigătorilor din cadrul galei FIFA The Best, mai ales lui Lionel Scaloni și Emiliano Martinez, meritați premiile cu prisosință. Vă îmbrățișez și ne revedem curând”, a scris Lionel Messi, pe Instagram.Postarea lui Lionel Messi a strâns un impresionant număr de 12.5 milioane de aprecieri în nouă ore.

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