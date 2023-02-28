Advertising
Sport· 1 min citire
Leo Messi, desemnat cel mai bun fotbalist din lume în 2022, la gala Premiilor FIFA
download - 2023-02-28T084601.190
Argentinianul Leo Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al lumii în 2022, la gala Premiilor FIFA. La concurență cu francezii Karim Benzema și Kylian Mbappe, Messi a câștigat detașat, în special datorită titlului de campion mondial la ediția din Qatar 2022. Distincţia pentru cel mai bun portar a mers la colegul său de la echipa naţională a Argentinei, Emiliano Martinez.
Citește și
- 18:20Cristiano Ronaldo, departe de forma din trecut la Mondiale. Evoluție sub lupă după startul de la CM 2026
- 15:53Răzvan Lucescu, OUT de la PAOK! Decizia luată de Savvidis înainte de expirarea contractului
- 08:39Istvan Kovacs va arbitra meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale
- 20:27PAOK și U Cluj, față în față? Ce spunea Lucescu înainte de tragerea la sorți
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News