Leo Messi, desemnat cel mai bun fotbalist din lume în 2022, la gala Premiilor FIFA

Argentinianul Leo Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al lumii în 2022, la gala Premiilor FIFA. La concurență cu francezii Karim Benzema și Kylian Mbappe, Messi a câștigat detașat, în special datorită titlului de campion mondial la ediția din Qatar 2022. Distincţia pentru cel mai bun portar a mers la colegul său de la echipa naţională a Argentinei, Emiliano Martinez.

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