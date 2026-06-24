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Meci de coșmar pentru Anglia în grupa L de la Campionatul Mondial! Bară, ratări și un 0-0 frustrant cu Ghana

Anglia - Ghana 0-0

Anglia - Ghana 0-0

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 08:41

Partida dintre Anglia și Ghana, disputată în etapa a doua din Grupa L de la Campionatul Mondial 2026, s-a încheiat fără goluri, scor 0-0, într-un meci în care selecționata pregătită de Thomas Tuchel a irosit numeroase oportunități importante.

Prima repriză a fost controlată în mare parte de englezi, însă fără eficiență în fața porții. Anglia nu a reușit să trimită niciun șut pe spațiul porții, iar ocaziile au fost puține și neconcludente.

Cel mai activ jucător al primei părți a fost Declan Rice, ale cărui încercări au fost fie imprecise, fie blocate de defensiva Ghanei. La pauză, tabela a rămas neschimbată.

Și în repriza secundă scenariul a fost similar, cu Anglia în controlul jocului, dar lipsită de inspirație în fața porții. Harry Kane a avut prima mare șansă a actului secund în minutul 69, însă execuția sa a fost reținută fără emoții de portarul advers.

Finalul meciului a adus cele mai mari emoții. În minutul 87, O’Reilly a lovit bara, iar la faza imediat următoare, Harry Kane a trimis peste poartă dintr-o poziție foarte bună, irosind ultima mare ocazie a englezilor.

Partida s-a încheiat 0-0, rezultat în urma căruia Anglia rămâne pe primul loc în Grupa L, cu 4 puncte, la egalitate cu Ghana, după primele două etape.

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