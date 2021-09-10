Milea a lăsat o echipă de pe ultimul loc din Liga a 3-a pentru o fosta echipa de Liga 1

Marius Milea (52 se ani) s-a despărțit de ACS Recolta Gheorghe Doja(Liga a3a) și este noul antrenor al Dunării Călărași(Liga2)

“Drumurile noastre se despart de comun acord. Pentru Marius Milea incepe o noua etapa in cariera de antrenor, el fiind prezentat astăzi ca noul antrenor al echipei Dunarea Calarasi, “ anunță ACS Recolta Gheorghe Doja.Noul antrenor al echipei A.C.S Recolta Gh. Doja este Adrian Cristea, fost jucător și antrenor secund la Unirea Slobozia.